SAT revoca permisos a ONG; Sheinbaum niega decisión política

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la cancelación de permisos a diversas organizaciones de la sociedad civil para operar como donatarias autorizadas fue resultado de evaluaciones técnicas realizadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y no de una decisión política del gobierno federal.

Sheinbaum explica motivos técnicos del SAT

"Les voy a ser muy franca, no sabía (de) las organizaciones; es un análisis técnico del SAT", afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre el retiro de autorizaciones fiscales a asociaciones civiles.

Incluso, Sheinbaum se refirió al caso de Mexicanos contra la corrupción que también perdió los permisos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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"¿Mexicanos contra la corrupción o mexicanos por la corrupción?", mencionó al referirse que ese caso particular proviene de revisiones iniciadas desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En el caso anterior, Sheinbaum Pardo explicó que el argumento del SAT en ese expediente fue la recepción de recursos provenientes del extranjero, lo que derivó en la pérdida del estatus de donataria autorizada.

SAT revoca permisos a más de 100 organizaciones civiles

Añadió que desconocía el número total de organizaciones involucradas actualmente y subrayó que estas determinaciones no pasan por la aprobación presidencial.

"No es que el SAT me pregunte: ´oiga presidenta, le quito a esta organización la posibilidad de que no pague impuestos por una donación´, sino que son evaluaciones estrictamente técnicas", sostuvo.

La titular del Ejecutivo federal insistió en que la autorización para que una organización pueda recibir donaciones deducibles de impuestos responde únicamente a criterios fiscales y administrativos establecidos por la autoridad tributaria, por lo que —dijo— "es una decisión técnica del SAT, no una decisión política del gobierno".

"(...) yo no ordeno al SAT porque no es una decisión política. Son decisiones técnicas", aclaró.

----ONG pierden autorización para recibir donativos

Más de 100 organizaciones de la sociedad civil perdieron la autorización para recibir donativos, y otras 13 fueron dadas de baja por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, de acuerdo con un documento difundido por la dependencia.

El motivo del SAT para revocar la autorización de donatarias autorizadas a la mayoría de esas organizaciones civiles fue porque "no reúnen los requisitos relativos a la autorización para recibir donativos deducibles conforme a las disposiciones legales vigentes".

En el listado se incluyen organizaciones como Mexicanos Primero, creada en 2005 y enfocada en la promoción del derecho a la educación de niñas, niños y jóvenes; México Evalúa, dedicada al análisis de políticas públicas, así como el Instituto Mexicano para la Competitividad, especializado en temas de desarrollo económico y competitividad.