Se buscará extradición de Víctor Manuel Álvarez Puga: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras la detención de Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont, en un centro de procesamiento de migrantes en Miami, Florida, EU, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este martes que se buscará su extradición a México.

En México, Álvarez Puga y su esposa, presentadora de televisión cuyo paradero se desconoce, tienen orden de detención emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2021 por lavado de dinero, delincuencia organizada, peculado y defraudación fiscal.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal indicó que este caso se trató en la reunión del Gabinete de Seguridad de este martes, y señaló que se esta en espera de que la FGR le envíe toda la información sobre el tema.

"Estamos esperando toda la información de la Fiscalía. Lo pregunté hoy en la mañana en el Gabinete de Seguridad y espero que en unas horas podemos tener toda la información", dijo.

"¿Algo sobre su extradición?", se le insistió.

"Sí, la idea es que se envíe a México", respondió en Palacio Nacional.

-----Detienen en Miami a esposo de Inés Gómez Mont

Ayer se informó que el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont y prófugo de la justicia mexicana, se encuentra detenido en un centro de procesamiento en Florida.

De acuerdo con un documento judicial fechado el pasado 15 de octubre, Álvarez Puga fue detenido el pasado 24 de septiembre por agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y trasladado al centro de procesamiento North Krome, en Miami, por su situación irregular en Estados Unidos.

El documento señala que el mexicano ingresó a Estados Unidos el 14 de enero de 2021 y tenía permiso para permanecer en el país hasta el 13 de julio del mismo año.

-----Se preguntará a FGR en qué condiciones fue detenido esposo de Inés Gómez Mont

En Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que se preguntará a la FGR en qué condiciones fue detenido el empresario, y si junto a él fue detenida su esposa, Inés Gómez Mont.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que también se indagará si la FGR pedirá la extradición o deportación de Víctor Manuel Álvarez Puga.

"Vamos a esperar a que nos de la última la información la Fiscalía, porque es la Fiscalía quien tiene el caso para saber exactamente si está pidiendo extradición, si es deportación, bajo qué condiciones fue detenido, y también si está involucrada la persona que dices (Inés Gómez Mont)".