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Se incendian camionetas con combustible ilegal

Por El Universal

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Se incendian camionetas con combustible ilegal
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      PACHUCA, Hgo.- Dos camionetas cargadas con combustible se incendiaron durante la madrugada cerca de los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), en la comunidad de Doxey, municipio de Tlaxcoapan, Hidalgo, de acuerdo con reportes de seguridad.

      Los hechos se registraron durante la madrugada, en que vecinos de la zona alertaron a los cuerpos de seguridad sobre un fuerte estruendo, así como por las llamas que podían observarse a varios kilómetros de distancia.

      El siniestro ocurrió sobre la calle Nicolás Bravo, en un punto cercano a los ductos de Pemex que cruzan el Río Salado, lo que movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad del municipio.

      Al arribar al lugar, elementos de Protección Civil y Seguridad Pública localizaron dos camionetas que ya habían sido consumidas por el fuego.

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      Tras controlar el incendio, las autoridades constataron que las unidades transportaban estructuras metálicas con contenedores tipo bidón, con capacidad de mil litros cada uno, en los que presuntamente se trasladaba hidrocarburo de manera ilegal.

      El municipio de Tlaxcoapan, ubicado en la región sur del estado, ha registrado diversos incidentes similares.

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