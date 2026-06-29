Se inundan en Reyes Ixtacala

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Tlalnepantla, Méx.- "No es de ahorita, ya llevamos semanas con problemas con el cárcamo que es el encargado de absorber el agua y que no nos pase esto que es la inundación", relató Gabriela Martínez, administradora de la entrada 93, una de las 19 cerradas ubicadas sobre Paseo Ferrocarril, los Reyes Ixtacala, donde el agua llegó hasta 1.10 metros de profundidad, luego de intensa lluvia.

Tras la fuerte precipitación, los vecinos de la zona amanecieron este domingo entre calles inundadas y viviendas afectadas por el agua, así como olor a drenaje propio de las aguas negras.

Gabriela recordó que la lluvia comenzó alrededor de las 15:30 horas del sábado y, a partir de ese momento, inició la emergencia. En tan solo una hora el agua había salido de la red de drenaje.

"Ya se le ha pedido al presidente que dé la cara, no lo vemos; el apoyo que nos ha llegado es del Estado de México, no del municipio", señaló la habitante.

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De acuerdo con su testimonio, la respuesta del gobierno municipal consistió en la entrega de herramientas. "El municipio lo único que mandó el presidente fueron cubetas, jaladores y escobas para sacar el agua".

Aunque para la tarde del domingo aún no existía un conteo oficial de los daños, indicó que el número de afectados es considerable. "Las cifras exactas no las tenemos, pero sí son bastantes; los vecinos se subieron a la explanada, como se puede ver, para proteger sus autos. Pero sí queremos que nos hagan caso, porque esto no es de ahorita", expresó.

Francia Angélica, vecina de Los Reyes Ixtacala, aseguró que la ayuda llegó varias horas después del inicio de la inundación.

"Hasta hoy en la mañana llegó el apoyo de las autoridades. Empezaron a sacar el agua con cubetas porque se está metiendo a los departamentos. El agua de las coladeras está brotando porque son aguas negras", dijo.

La vecina pidió apoyo para quienes resultaron afectados. "Exigimos que nos ayuden, que no sólo vengan a tomar fotos", dijo.

A 24 horas de la fuerte precipitación que se registró la tarde del sábado en Los Reyes Ixtacala, personal del Organismo Público Descentralizado Municipal de Agua de Tlalnepantla, Protección Civil municipal y la Comisión del Agua del Estado de México mantenían los trabajos para desalojar el agua acumulada.