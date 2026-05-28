"Se perseguirá a todos, sin importar partido"

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Ciudad de México.- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró que no tiene confirmado que haya una ficha roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) para la detención en México contra Rubén Rocha Moya, y señaló que únicamente se tiene conocimiento de una orden emitida en EU.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, García Harfuch aseguró que serán investigados todos los funcionarios cuando haya indicios de que cometieron un delito, sin importar el partido político.

Recientemente, la Presidenta señaló que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros exfuncionarios acusados por la fiscalía de EU de narcotráfico cuentan con la ficha roja de la Interpol.

García Harfuch aseguró que serán investigados todos los funcionarios cuando haya indicios de que cometieron un delito, sin importar el partido.

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"Este es un compromiso con la cero impunidad y con la convicción de que en donde existan indicios y pruebas para quienes cometen delitos, sean funcionarios o exfuncionarios, serán investigados y detenidos. (...) Que la ciudadanía sepa: sin importar partido o color, en estos casos están de todos los partidos", dijo.