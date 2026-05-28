Sección 22 rompe mesa con la Segob

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Ciudad de México.- La mesa de justicia entre la Sección 22 de la CNTE y la Secretaría de Gobernación (Segob) duró dos horas con 20 minutos antes de ser suspendida, luego de que la dirigencia magisterial decidió recesar la negociación en medio de denuncias de violencia contra sus compañeros movilizados en Oaxaca.

"A nuestros compañeros y compañeras de la Sección 22, y a los medios de comunicación, la dirigencia magisterial decidió interrumpir la mesa de justicia instalada en la Secretaría de Gobernación debido a los hechos violentos registrados contra maestros en Oaxaca, particularmente en un bloqueo carretero con dirección a Villa de Mitla", señaló por su parte la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny López.

Minutos antes de ingresar a la mesa, la dirigencia ya había advertido que los pendientes de justicia con el Estado seguían abiertos. Recordó que existen expedientes acumulados desde 2006, 2016 y el periodo de la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto, además de víctimas sin reparación integral.

"Hoy (miércoles) veremos esa voluntad que tanto pregonan. Esperemos que haya respuesta y que no revictimicen de nuevo a las víctimas", dijo antes de entrar a la reunión en Gobernación.

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El quiebre ocurrió dentro de la mesa cuando la Sección 22 recibió reportes de violencia en Oaxaca, en un bloqueo carretero con dirección a Villa de Mitla, donde denunciaron agresiones contra docentes, amenazas y presuntos disparos contra el contingente movilizado en el lugar.