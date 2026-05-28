logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Fotogalería

FESTEJAN A LAS MAMÁS EN LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sección 22 rompe mesa con la Segob

Por El Universal

Mayo 28, 2026 03:00 a.m.
A
Sección 22 rompe mesa con la Segob
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- La mesa de justicia entre la Sección 22 de la CNTE y la Secretaría de Gobernación (Segob) duró dos horas con 20 minutos antes de ser suspendida, luego de que la dirigencia magisterial decidió recesar la negociación en medio de denuncias de violencia contra sus compañeros movilizados en Oaxaca.

      "A nuestros compañeros y compañeras de la Sección 22, y a los medios de comunicación, la dirigencia magisterial decidió interrumpir la mesa de justicia instalada en la Secretaría de Gobernación debido a los hechos violentos registrados contra maestros en Oaxaca, particularmente en un bloqueo carretero con dirección a Villa de Mitla", señaló por su parte la secretaria general de la Sección 22 de la CNTE, Yenny López.

      Minutos antes de ingresar a la mesa, la dirigencia ya había advertido que los pendientes de justicia con el Estado seguían abiertos. Recordó que existen expedientes acumulados desde 2006, 2016 y el periodo de la reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto, además de víctimas sin reparación integral.

      "Hoy (miércoles) veremos esa voluntad que tanto pregonan. Esperemos que haya respuesta y que no revictimicen de nuevo a las víctimas", dijo antes de entrar a la reunión en Gobernación.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El quiebre ocurrió dentro de la mesa cuando la Sección 22 recibió reportes de violencia en Oaxaca, en un bloqueo carretero con dirección a Villa de Mitla, donde denunciaron agresiones contra docentes, amenazas y presuntos disparos contra el contingente movilizado en el lugar.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Este es el documento íntegro que presentó Maru Campos en la FGR
      Este es el documento íntegro que presentó Maru Campos en la FGR

      Este es el documento íntegro que presentó Maru Campos en la FGR

      SLP

      El Universal

      El documento íntegro presentado por la gobernadora expone fundamentos legales y petitorios ante la FGR.

      Maru Campos no rinde declaración ante FGR por CIAgate
      Maru Campos no rinde declaración ante FGR por CIAgate

      Maru Campos no rinde declaración ante FGR por CIAgate

      SLP

      El Universal

      La gobernadora de Chihuahua asistió a la FGR pero rechazó declarar por citatorio ambiguo en caso CIAgate.

      Fiscalía investiga disparos en manifestación CNTE en Oaxaca
      Fiscalía investiga disparos en manifestación CNTE en Oaxaca

      Fiscalía investiga disparos en manifestación CNTE en Oaxaca

      SLP

      EFE

      Maestros de la CNTE responsabilizan a autoridades locales y federales por agresiones en Villa de Mitla.

      Cinco exfuncionarios de Morelos vinculados a proceso en Hermosillo
      Cinco exfuncionarios de Morelos vinculados a proceso en Hermosillo

      Cinco exfuncionarios de Morelos vinculados a proceso en Hermosillo

      SLP

      El Universal

      Los acusados fueron trasladados desde Cefereso 11 y permanecerán internados en Hermosillo.