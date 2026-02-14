Secretaría de Economía publica norma oficial para acero en construcción

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 14 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Economía emitió la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2025 que establece especificaciones técnicas, métodos de prueba y requisitos de información comercial de productos de acero para la construcción.

Norma oficial para acero en construcción publicada en el DOF

Dicha norma, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 13 febrero, tiene como objetivo garantizar la seguridad y calidad de los productos de acero utilizados en el sector de la construcción.

Objetivos y beneficios de la nueva norma

De igual forma, brindar certeza jurídica, crear condiciones de competencia equitativa para la industria nacional, además de proteger a los consumidores en el sector productivo, informó en un comunicado.

La dependencia señaló que la infraestructura de la calidad es un eje estratégico para el desarrollo industrial y comercial del país mediante la expedición de Normas Oficiales Mexicanas, como parte del Plan México.

Para consultar la información completa sobre esta Norma Oficial Mexicana, se puede hacer directamente a través del Diario Oficial de la Federación.