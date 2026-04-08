Secretaría de Salud reporta aumento de casos de sarampión en Yucatán
El incremento de casos de sarampión en Yucatán se relaciona con mayor contacto social durante Semana Santa.
MÉRIDA, Yuc., abril 8 (EL UNIVERSAL).- A unos días de que terminen las vacaciones de Semana Santa y al cierre de la primera semana de abril, lasautoridades federales de Salud reportan que los casos de sarampión
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pasaron de 25 a 32.
De acuerdo con la Secretaría de Salud Federal, el incremento de los diagnósticos del padecimiento se debe al aumento en el contacto social derivado de viajes y actividades, propias del actual periodo vacacional, lo que aumenta el riesgo de transmisión.
Por su parte, la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) reiteró el llamado a la población a vacunarse y completar sus esquemas de inmunización.
La dependencia indicó que la vacuna contra el sarampión es gratuita y se encuentra disponible en todos los Centros de Salud y hospitales del sistema estatal, por lo que invitó a la población a aplicarla.
La inmunización debe aplicarse a niñas, niños, jóvenes y adultos hasta los 49 años, ya que después de esa edad la mayoría de la población cuenta con inmunidad adquirida.
La SSY recalcó que, no obstante, el aumento en los contagios, el uso del cubrebocasno es obligatorio, aunque recomienda utilizarlo en eventos masivos o cuando se presentan síntomas respiratorios.
Hay que señalar que, a nivel nacional, el brote suma más de 15 mil contagios distribuidos en municipios de todo el país, lo que ha encendido la vigilancia epidemiológica y el seguimiento de nuevos casos en distintas regiones.
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