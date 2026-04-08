Secretaría de Salud reporta aumento de casos de sarampión en Yucatán

MÉRIDA, Yuc., abril 8 (EL UNIVERSAL).- A unos días de que terminen las vacaciones de Semana Santa y al cierre de la primera semana de abril, las

reportan que los

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pasaronDe acuerdo con la, el incremento de los diagnósticos del padecimiento se debe alderivado de viajes y actividades, propias del actual, lo que aumenta el riesgo de transmisión.Por su parte, la) reiteró ely completar sus esquemas deLa dependencia indicó que laesy se encuentra disponible en todos losy hospitales del sistema estatal, por lo que invitó a la población a aplicarla.Ladebe aplicarse ay adultos, ya que después de esa edad la mayoría de la población cuenta con inmunidad adquirida.Larecalcó que, no obstante, el aumento en los contagios, el, aunque recomienda utilizarlo en eventos masivos o cuando se presentan síntomas respiratorios.Hay que señalar que,, el brote sumadistribuidos en municipios de todo el país, lo que ha encendido lay el seguimiento de nuevos casos en distintas regiones.