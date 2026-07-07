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En la atención médica que se le brindó en un hospital a una joven madre que tuvo dos bebés,

, afirmó el

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del Estado,, ya que se tiene evidencias de ultrasonidos y otros estudios que, durante el embarazo, no se detectó un tercer producto.Señaló que derivado de unasobre unrecién nacido que no apareció, sedel embarazo, hasta concluir la cesárea, por lo que hasta el momento los padres de familia de los recién nacido no han presentado quejas o reclamos.Dio a conocer que la madre, conoció por losque le practicaron y otros estudios de laboratorio que su embarazo era de dos productos, por lo queque se divulgó de unEldel Estado dio a conocer que se cuenta con todo elde la madre y susy lasque tuvo durante su embarazo, por si ella presentara una reclamación o emprendiera otro tipo de acciones.