logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Fotogalería

ORGULLOSOS DE LA SELECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Cierran bulevar Jacobo Payán por acumulación de agua

La Policía Vial solicita a los conductores respetar las indicaciones para evitar incidentes

Por Pulso Online

Julio 07, 2026 03:43 p.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó sobre el cierre del bulevar Jacobo Payán, tras las lluvias de esta tarde.

      Hasta el momento, esta vía principal (antes Río Españita) es la única que presenta acceso limitado a los automovilistas.

      La Policía Vial abandera el cierre y pidió a los conductores atender indicaciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      LEA TAMBIÉN

      Lluvias seguirán en tres regiones de SLP

      Protección Civil alertó por tormentas vespertinas con rachas de viento y ambiente caluroso

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Cierran bulevar Jacobo Payán por acumulación de agua
      Cierran bulevar Jacobo Payán por acumulación de agua

      Cierran bulevar Jacobo Payán por acumulación de agua

      SLP

      Pulso Online

      La Policía Vial solicita a los conductores respetar las indicaciones para evitar incidentes

      Descarta PRI sumarse a denuncias del PAN contra PVEM y Morena
      Descarta PRI sumarse a denuncias del PAN contra PVEM y Morena

      Descarta PRI sumarse a denuncias del PAN contra PVEM y Morena

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      "Llegado el momento, el PRI hará valer los instrumentos jurídicos", dijo Adolfo Micalco

      Video | Carretera a Xilitla, afectada por derrumbes
      Video | Carretera a Xilitla, afectada por derrumbes

      Video | Carretera a Xilitla, afectada por derrumbes

      SLP

      Huasteca Hoy

      La CFE y PC atendieron la caída de enormes rocas causada por el reblandecimiento del terreno

      Diputada revisa permisos solicitados por Pemex en la Huasteca
      Diputada revisa permisos solicitados por Pemex en la Huasteca

      Diputada revisa permisos solicitados por Pemex en la Huasteca

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Serían para manejo de explosivos en varios municipios sin consulta previa