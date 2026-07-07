Cierran bulevar Jacobo Payán por acumulación de agua

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La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó sobre el cierre del bulevar Jacobo Payán, tras las lluvias de esta tarde.

Hasta el momento, esta vía principal (antes Río Españita) es la única que presenta acceso limitado a los automovilistas.

La Policía Vial abandera el cierre y pidió a los conductores atender indicaciones.

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