Descarta PRI sumarse a denuncias del PAN contra PVEM y Morena

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en San Luis no acompañará la ofensiva legal que prepara el PAN contra Morena y el Partido Verde por presuntos actos anticipados de campaña y uso de programas sociales con fines políticos, aunque advirtió que estas prácticas pueden generar un escenario adverso para la democracia rumbo a la elección de 2027.

Así lo señaló Adolfo Micalco, presidente de la Fundación Colosio en San Luis Potosí.

El priista afirmó que el partido tricolor no acompañará los recursos legales que Acción Nacional prepara, al señalar que cada fuerza política debe definir sus propias acciones jurídicas.

"Consideramos que llegado el momento, el PRI hará valer los instrumentos jurídicos que considere. Pero en ese sentido, no tenemos considerado sumarnos a ninguna denuncia, de la cual, no tenemos conocimiento.", sostuvo.

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La postura ocurre luego de que el dirigente estatal del PAN, Enrique Dahud Uresti, anunció que presentaran dichas denuncias contra Morena y el PVEM.

Aunque marcó distancia de la estrategia panista, Micalco Méndez lanzó críticas contra Morena y afirmó que las actividades realizadas por sus aspirantes durante el proceso interno anterior generaron un ambiente negativo para la democracia.

También cuestionó que cualquier gobierno o partido utilice los apoyos sociales con fines electorales y llamó a la ciudadanía a denunciar si algún funcionario intenta condicionar beneficios a cambio de votos.