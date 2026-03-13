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Secretario de Marina anuncia espacio para taxis de aplicación en AICM

El espacio destinado para taxis de aplicación forma parte de un predio que pertenecía a la Secretaría de la Defensa Nacional fuera de la zona federal.

Por El Universal

Marzo 13, 2026 12:40 p.m.
A
Secretario de Marina anuncia espacio para taxis de aplicación en AICM

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- El

almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles
, Secretario de Marina

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, informó que como parte de la remodelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se habilitará un estacionamiento de corta estadía para taxis de aplicación.
En la conferencia en las instalaciones de la Sexta Región Naval, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardoconfió en que se resolverá el conflicto en el AICM entre taxistas y aplicaciones.
En ese sentido, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, señaló que se tiene que encontrar un equilibrio entre ambos sectores: "Están de acuerdo en que los que se tomen medidas para poner reglas de cómo operar con los taxis de aplicación y los taxis de aplicación también entiendan que no pueden recibir, ir hasta la terminal a recibir el pasaje".
"(...) pero si se les va a dar algunas facilidades para que el usuario también tenga la opción de elegir, pero tenemos, son acuerdos que tenemos que llegar para conciliar los dos los dos intereses", aseguró.
Por ello, el almirante explicó que dentro de la modernización del aeropuerto hay un predio que tenía la Secretaria de la Defensa Nacional, "que está fuera de lo que es la zona federal y que ahora sería un espacio donde se puede no exclusivamente para los para los taxis de aplicación, si no es un estacionamiento de corta estadía básicamente donde se pueden poner.".
-¿Y cuando empezaría a operar este lugar que usted nos menciona? Se le preguntó
—Estamos adaptando el área, dijo el secretario de Marina.

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