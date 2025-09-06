logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡SE CASA!

Fotogalería

¡SE CASA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Segundo ataque con explosivos contra patrulla de Mazatlán en menos de una semana

Autoridades reportan que no hubo lesionados; edil de Mazatlán pide a la Fiscalía identificar a los responsables

Por El Universal

Septiembre 06, 2025 01:03 p.m.
A
Segundo ataque con explosivos contra patrulla de Mazatlán en menos de una semana

CULIACÁN, Sin.- Un segundo ataque con artefactos explosivos a una patrulla de la policía municipal de Mazatlán, se registró sobre el Boulevard Antonio Toledo Corro, en el fraccionamiento Los Sauces, frente a una caseta de vigilancia de la corporación, sin que hubiera personas lesionadas por la detonación.

Primer ataque

El primer ataque, se reportó hace ocho días, en la colonia Flores Mogón, después de que desconocidos lanzaron, un artefacto explosivo contra una patrulla que se encontraba estacionada, ya que los policías se encontraban cenando, el fuerte estruendo movilizó a las fuerzas federales.

Nuevo ataque contra patrulla

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los datos sobre el nuevo atentado contra una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, refieren que personas desconocidas lanzaron artefactos explosivos contra la patrulla estacionada, sin que los responsables fueran detenidos. La explosión activó protocolos de seguridad.

No hay elementos lesionados

Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán, señaló que por estos hechos no han resultado personas o elementos de seguridad lesionados, por lo que espera que la Fiscalía General del Estado los investigue y logre identificar a los autores materiales de estos ataques.

Dio a conocer que se evalúa, los costos de las reparaciones de los daños que han sufrido dos patrullas por explosiones, en un lapso de ocho días, sin bajar la guardia en la seguridad de la población.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Segundo ataque con explosivos contra patrulla de Mazatlán en menos de una semana
Segundo ataque con explosivos contra patrulla de Mazatlán en menos de una semana

Segundo ataque con explosivos contra patrulla de Mazatlán en menos de una semana

SLP

El Universal

Autoridades reportan que no hubo lesionados; edil de Mazatlán pide a la Fiscalía identificar a los responsables

Gobierno de México anuncia descuentos de hasta 50% por el Mes del Testamento
Gobierno de México anuncia descuentos de hasta 50% por el Mes del Testamento

Gobierno de México anuncia descuentos de hasta 50% por el Mes del Testamento

SLP

El Universal

Durante septiembre, las notarías ofrecen asesoría gratuita y tarifas reducidas para proteger el patrimonio y garantizar herencias seguras

Casa Snoopy abrirá sus puertas en CDMX: café, postres y diversión para fans
Casa Snoopy abrirá sus puertas en CDMX: café, postres y diversión para fans

Casa Snoopy abrirá sus puertas en CDMX: café, postres y diversión para fans

SLP

El Universal

La primera cafetería oficial de Peanuts en la capital abrirá el 13 de septiembre en la Condesa

Tormenta tropical Lorena desplaza a más de 250 personas en el norte de Sinaloa
Tormenta tropical Lorena desplaza a más de 250 personas en el norte de Sinaloa

Tormenta tropical Lorena desplaza a más de 250 personas en el norte de Sinaloa

SLP

El Universal

El Ejército y la Guardia Nacional activaron refugios temporales y apoyan con alimentos, limpieza de drenajes y evacuaciones