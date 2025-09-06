Segundo ataque con explosivos contra patrulla de Mazatlán en menos de una semana
Autoridades reportan que no hubo lesionados; edil de Mazatlán pide a la Fiscalía identificar a los responsables
CULIACÁN, Sin.- Un segundo ataque con artefactos explosivos a una patrulla de la policía municipal de Mazatlán, se registró sobre el Boulevard Antonio Toledo Corro, en el fraccionamiento Los Sauces, frente a una caseta de vigilancia de la corporación, sin que hubiera personas lesionadas por la detonación.
Primer ataque
El primer ataque, se reportó hace ocho días, en la colonia Flores Mogón, después de que desconocidos lanzaron, un artefacto explosivo contra una patrulla que se encontraba estacionada, ya que los policías se encontraban cenando, el fuerte estruendo movilizó a las fuerzas federales.
Nuevo ataque contra patrulla
Los datos sobre el nuevo atentado contra una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Mazatlán, refieren que personas desconocidas lanzaron artefactos explosivos contra la patrulla estacionada, sin que los responsables fueran detenidos. La explosión activó protocolos de seguridad.
No hay elementos lesionados
Estrella Palacios Domínguez, presidenta municipal de Mazatlán, señaló que por estos hechos no han resultado personas o elementos de seguridad lesionados, por lo que espera que la Fiscalía General del Estado los investigue y logre identificar a los autores materiales de estos ataques.
Dio a conocer que se evalúa, los costos de las reparaciones de los daños que han sufrido dos patrullas por explosiones, en un lapso de ocho días, sin bajar la guardia en la seguridad de la población.
