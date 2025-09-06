Un muerto, deja accidente entre dos tráilers

Un aparatoso choque y volcadura entre dos tráliers en la carretera a Matehuala, dejó como saldo uno de los conductores sin vida y el otro lesionado, además de que las unidades quedaron prácticamente en pérdida total.

El accidente se registró cerca de las once de la mañana de este viernes, en el que participaron un tráiler color rojo con remolque tipo caja en color blanco, así como otro totalmente en color blanco de la empresa regia Soga Express, los cuales se desplazaban en dirección a San Luis por la mencionada carretera.

Fue a la altura de la comunidad de Ventura, perteneciente al municipio de Villa Hidalgo, en donde el tráiler blanco que salía de una curva invadió el carril izquierdo y así fue chocado por la otra unidad, por lo que ante el fuerte golpe se salió del camino y terminó volcado sobre el desnivel a orilla de la carretera.

El conductor del tráiler volcado perdió le vida en el lugar mientras que el otro chofer fue atendido por paramédicos de la Guardia Civil de Soledad que llegaron para prestar ayuda, pero por suerte sólo presentaba golpes leves y no ameritó traslado al hospital.

Ante el impacto, el tráiler rojo acabó con el tractocamión destrozado por completo, mientras que el blanco, que transportaba tubos metálicos, también quedó prácticamente en pérdida total.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, aseguraron el área y controlaron el tráfico vehicular, el cual quedó interrumpido durante horas hasta que los tráilers fueron retirados por grúas particulares hacia una pensión.

Elementos de la Policía de Investigacion y peritos de la Fiscalía General del Estado, realizaron el levantamiento del cuerpo que fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares una vez realizadas las diligencias legales ante el Ministerio Público.