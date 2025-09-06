logo pulso
Cristiano Ronaldo anota doblete en el Portugal vs. Armenia

Por El Universal

Septiembre 06, 2025 12:02 p.m.
A
Foto: AP

Foto: AP

Como era de esperarse, la Selección de Portugal se paseó en su visita por el Vazgen Sargsyan Republican Stadium y pasó por encima a una débil Armenia, que fue víctima de un nuevo espectáculo de Cristiano Ronaldo.
El astro portugués parece ser inmune al paso del tiempo y parece increíble reconocer que tenga 40 años, porque una vez más, volvió a maravillar a propios y ajenos con dos golazos.
El primer gol del partido lo anotó Joao Félix pero Cristiano se robó los reflectores. Al minuto 21 anotó por primera vez tras aprovechar un centro que lo encontró sólo dentro del área para empujar el balón a la red.
Antes del final del primer tiempo, Joao Cancelo anotó el tercer gol que adelantó que esta sería una jornada de pesadilla para el conjunto local, pero el actual goleador del Al Nassr volvió al segundo tiempo con más por ofrecer.
Apenas con un minuto en el reloj en la segunda parte, Ronaldo aprovechó un mal despeje de la defensa armenia y como si se tratara de sus mejores épocas en el Manchester United o Real Madrid, soltó un potente disparo de larga distancia imposible de atajar para Henri Avagyan, testigo del doblete del 'Bicho' y el cuarto de Portugal.
Así, Cristiano alcanzó los 942 goles en su carrera, 140 con la camiseta de su selección.

