Semar rescata a 16 migrantes en operativo en Chiapas

Operativo conjunto liderado por Semar logra rescate de migrantes en Chiapas

Por El Universal

Septiembre 28, 2025 11:47 a.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades de Chiapas realizaron cateos simultáneos a diversos inmuebles, logrando la detención de cuatro presuntos infractores de la ley, el rescate de 16 migrantes.

Aseguraron cuatro inmuebles, tres vehículos, una embarcación menor tipo IMEMSA con siete bidones de combustible, dos cargadores, 59 municiones, 36 dosis de presunta droga, numerario y búfalos en el municipio de Mapastepec.

La dependencia señaló que en esta operación se desarrolló con componentes marítimos, terrestres y aéreos especializados y adiestrados, pertenecientes a los tres órdenes de gobierno, en una operación conjunta y coordinada en el Municipio de Mapastepec y sus costas.

Esto con una cobertura aérea amplia para el seguimiento en tiempo real de la situación, así como para la extracción y evacuación de personas en lugares de difícil acceso.

Las personas detenidas, a quienes se les leyeron sus derechos humanos, los migrantes rescatados, el material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.

En este operativo participaron elementos de la Guardia Nacional (GN) Fuerza de Reacción Inmediata, PAKAL, Agencia de Investigación Criminal y Guardia Estatal.

