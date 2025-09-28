Realizan concurso de tortillas hechas a mano

logo pulso
Por El Universal

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
A
Ciudad de México.- Norma Cerqueda, mujer de origen mazateca se colocó como la mejor maestra tortillera de la Ciudad de México, al ganar el concurso de tortillas hechas a mano, que se realizó como parte de las actividades de la Feria del Maíz y la Agrobiodiversidad, en la explanada del Monumento a la Revolución.

Sin prensa o alguna herramienta, solo sus manos, 31 mujeres y un hombre compitieron para premiar al mejor, “echando tortillas”.

Las reglas del concurso establecían que las maestras de tortillería que pasarían a la siguiente ronda serían aquellas que hicieran un kilo de tortillas de 16 centímetros de diámetro cada una; bien cocidas.

Los participantes amasaron, hicieron las tortillas y las volteaban en el comal con agilidad.

La fuerte lluvia que cayó al tiempo que se realizaba el concurso no detuvo a los concursantes ni a los asistentes a la feria.

Luego de tres rondas de aproximadamente 10 minutos cada una para hacer un kilo de tortillas, las ocho mejores maestras tortilleras pasaron a la final que tuvo una duración de cinco minutos, donde la ganadora fue Norma Cerqueda.

Los tres primeros lugares del concurso se llevaron premios de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, respectivamente. En la Feria de Maíz y la Agrobiodiversidad hay gran variedad de alimentos y bebidas derivados del maíz.

