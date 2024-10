Emisión de Convocatoria para Elección de Jueces en Medio de Resistencia del PJF

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- Pese a la negativa de la presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña Hernández, de entregar la información que solicitó el Senado de la República para elaborar la convocatoria a la elección de jueces, magistrados y ministros, la Cámara Alta afirmó que emitirá dicha convocatoria en tiempo y forma, es decir, a más tardar el próximo 15 de octubre.

"La convocatoria está casi terminada y se emitirá en tiempo. Entregue o no entregue el Consejo de la Judicatura la información que le hemos solicitado, la convocatoria se emitirá", afirmó el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña.

Indicó que hay información pública que será utilizada para la convocatoria, y aunque otra información no es del conocimiento público, esto no detendrá ni demorará el proceso electoral en el Poder Judicial que ya está en marcha.

"El Poder Judicial se niega a entregar la información que tiene que entregar. Está dando respuestas burocráticas, está poniendo obstáculos, y, si nada pudo parar la reforma al Poder Judicial, no será la reticencia del Poder Judicial lo que hará que no se instrumente la reforma, porque el primer domingo de junio del 2025 se elegirán por voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras", advirtió.

"Si no dan esa información, ¿no se emite la convocatoria o se retrasará?, de ninguna manera, la convocatoria se emitirá en tiempo", insistió, al afirmar que "hay una revolución en el Poder Judicial y ellos han seguido con una postura, como si fuera un asunto que estuviera en su mano detener y no lo está, hace rato que está claro que no lo está".

Fernández Noroña aclaró que esta reticencia no afecta la convocatoria porque tienen pase directo todas las personas juzgadoras, y hay un tiempo para que determinen su decisión, y el INE considerará su participación o no, dependiendo de que haya sido ratificada o no.

Destacó, además, que el Instituto Nacional Electoral va avanzando en la realización del proceso electoral que ya inició y dio a conocer que solicitó al Área Jurídica de la Cámara de Senadores "un análisis de las responsabilidades jurídicas en que están incurriendo los integrantes de la Suprema Corte de Justicia".

El legislador detalló que desde el pasado 18 de septiembre le envió un oficio a la presidenta del CJF para solicitarle el listado de trabajadores para determinar los cargos a elegir por los circuitos federales en el proceso electoral que se realizará en junio de 2025.

Sin embargo, luego de que la ministra Norma Piña anunció que no entregará la información debido a las suspensiones judiciales vigentes sobre la reforma al Poder Judicial, el presidente del Senado denunció que el CJF "pone obstáculos para cumplir con esta disposición constitucional, pero esto no impedirá que se instrumente la reforma, ni evitará que se lleven a cabo los comicios del primer domingo de junio del siguiente año".

Por ello, hizo un llamado al PJ para que deje de resistirse, además de recalcar que desde hace tiempo ha incumplido con sus responsabilidades constitucionales.