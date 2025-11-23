Sentencian a pareja de hermana de Xóchitl Gálvez a 58 años de cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Un juez dictó sentencia en contra de cuatro secuestradores de la banda delictiva "Los Tolmex" por su responsabilidad en los ilícitos de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro.

También privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de dos víctimas, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En 2012, Leonardo Sales Andrade, alias "El Tolmex", pareja sentimental de Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, quien ya fue sentenciada anteriormente, y hermana de Xóchitl Gálvez Ruíz, excandidata presidencial del PAN-PRI-PRD, junto con Ricardo Sales Andrade, alias "El Pelón" o "El Osito", José Alberto Rivero Martínez, alias "El Albert" y Alejandro Roque Velázquez, alias "El Diablo" fueron detenidos en el Estado de México.

Posteriormente fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, "Altiplano".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los hoy sentenciados están identificados como miembros de un grupo criminal dedicado al secuestro en la Ciudad de México y el Estado de México.

"El Tolmex" y "El Albert", fueron sentenciados a 58 y 57 años de prisión, respectivamente, por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de dos víctimas.

Así como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además, se le impuso una multa de 256 mil 998 pesos y 254 mil 44 pesos.

En tanto, "El Pelón" y "El Diablo" fueron sentenciados a 54 años de cárcel por los dos primeros delitos, y multa de 251 mil 90 pesos.

Los cuatro sujetos cumplen su sentencia en diferentes centros penitenciarios. Esto luego de una serie de procedimientos y determinaciones judiciales, el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó las pruebas suficientes y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México decretó el fallo condenatorio.