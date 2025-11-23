logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ES NUEVA CRISTIANA

Fotogalería

ES NUEVA CRISTIANA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sentencian a pareja de hermana de Xóchitl Gálvez a 58 años de cárcel

Condena de 58 años para pareja de hermana de Xóchitl Gálvez por delitos graves

Por El Universal

Noviembre 23, 2025 03:32 p.m.
A
Sentencian a pareja de hermana de Xóchitl Gálvez a 58 años de cárcel

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- Un juez dictó sentencia en contra de cuatro secuestradores de la banda delictiva "Los Tolmex" por su responsabilidad en los ilícitos de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro.

También privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de dos víctimas, y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En 2012, Leonardo Sales Andrade, alias "El Tolmex", pareja sentimental de Jaqueline Malinali Gálvez Ruiz, quien ya fue sentenciada anteriormente, y hermana de Xóchitl Gálvez Ruíz, excandidata presidencial del PAN-PRI-PRD, junto con Ricardo Sales Andrade, alias "El Pelón" o "El Osito", José Alberto Rivero Martínez, alias "El Albert" y Alejandro Roque Velázquez, alias "El Diablo" fueron detenidos en el Estado de México.

Posteriormente fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, "Altiplano".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los hoy sentenciados están identificados como miembros de un grupo criminal dedicado al secuestro en la Ciudad de México y el Estado de México.

"El Tolmex" y "El Albert", fueron sentenciados a 58 y 57 años de prisión, respectivamente, por delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro en agravio de dos víctimas.

Así como portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además, se le impuso una multa de 256 mil 998 pesos y 254 mil 44 pesos.

En tanto, "El Pelón" y "El Diablo" fueron sentenciados a 54 años de cárcel por los dos primeros delitos, y multa de 251 mil 90 pesos.

Los cuatro sujetos cumplen su sentencia en diferentes centros penitenciarios. Esto luego de una serie de procedimientos y determinaciones judiciales, el Ministerio Público de la Federación (MPF), aportó las pruebas suficientes y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México decretó el fallo condenatorio.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sentencian a pareja de hermana de Xóchitl Gálvez a 58 años de cárcel
Sentencian a pareja de hermana de Xóchitl Gálvez a 58 años de cárcel

Sentencian a pareja de hermana de Xóchitl Gálvez a 58 años de cárcel

SLP

El Universal

Condena de 58 años para pareja de hermana de Xóchitl Gálvez por delitos graves

Universidad Rosario Castellanos abre inscripciones para el ciclo 2026
Universidad Rosario Castellanos abre inscripciones para el ciclo 2026

Universidad Rosario Castellanos abre inscripciones para el ciclo 2026

SLP

El Universal

Encuentra toda la información necesaria para registrarte en la Universidad Rosario Castellanos y elegir la carrera de tu interés.

Claudia Sheinbaum Pardo inaugura Museo Casa Benito Juárez en Veracruz
Claudia Sheinbaum Pardo inaugura Museo Casa Benito Juárez en Veracruz

Claudia Sheinbaum Pardo inaugura Museo Casa Benito Juárez en Veracruz

SLP

El Universal

El recinto histórico se inaugura para preservar la memoria de Juárez en Veracruz

Presidenta dirigirá ceremonia por 200 años de Independencia en la Mar
Presidenta dirigirá ceremonia por 200 años de Independencia en la Mar

Presidenta dirigirá ceremonia por 200 años de Independencia en la Mar

SLP

El Universal

La Presidenta de México lidera evento histórico en Veracruz