Galindo ordena revisar todas las concesiones de espectaculares

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, informa sobre la revisión de concesiones de publicidad en la ciudad.

Por Rolando Morales

Noviembre 23, 2025 02:01 p.m.
A
Galindo ordena revisar todas las concesiones de espectaculares

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, anunció que su administración realizará una revisión integral de las concesiones otorgadas a empresas para la instalación de anuncios y espectaculares en la vía pública, incluidas las nuevas pantallas luminosas detectadas en distintos puntos de la ciudad.

Galindo señaló que, durante sus cuatro años de gobierno, no ha otorgado ninguna concesión de este tipo, por lo que instruyó al director de Comercio a elaborar un diagnóstico detallado sobre la situación actual de estos permisos. "Le ordené al director de Comercio que me haga un diagnóstico de todo el tema, porque además genera derechos: hay que ver si están actualizados los derechos, si están actualizadas las concesiones", afirmó.

El edil confirmó que en la capital operan diversas pantallas luminosas que deben cumplir con regulación específica, además de una amplia cantidad de espectaculares tradicionales. Ante ello, reiteró su compromiso de revisar a fondo los reglamentos de Comercio para determinar si es necesario abrir nuevas concesiones o ajustar las ya existentes.

Asimismo, Galindo adelantó que su gobierno presentará un informe público que detalle cuántos anuncios y espectaculares existen, su ubicación, antigüedad y situación administrativa. "Me comprometería a hacer un informe y compartirlo, para saber cuáles son, cuántos son y cuánto tiempo llevan", dijo.

El alcalde subrayó que esta revisión abarcará todo tipo de publicidad instalada en la ciudad, en busca de ordenar y regularizar la actividad.

SLP

Rolando Morales

