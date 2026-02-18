SEP mantiene la Nueva Escuela Mexicana tras salida de Marx Arriaga

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

insistió en que va a seguir la

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, tras la salida decomo director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública.En sude este miércoles 8 de febrero en, Sheinbaum Pardo reiteró que también continúan los"Elcontinúa, lacontinúa. Los libros de texto, su esencia continúa, eso no va a cambiar", dijo al señalar "la" de los profesores de pararse al frente de un salón de clases y los alumnos escuchan el dictado y se aprende memorizando.Destacó que lo que busca la, entre otras cosas, es fortalecer el trabajo colectivo de las y los"Y la esencia también del contenido tampoco va a cambiar, es enriquecer en ciertas áreas. Por ejemplo, necesitamos ampliar los libros de texto a; lo que dije deen la historia y algunos otros enriquecimientos."La, es parte del", agregó.