Sepultan a tecladista y familia asesinados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Naucalpan, Méx.- En Jardines del Tiempo, en el Cementerio Los Cipreses, fueron sepultados los cuerpos de Jonathan Meléndez, su esposa Ana Paula y su hija Sofía, asesinados en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza, el martes 1 de septiembre.

Familiares y amigos del tecladista de la banda Camilo Séptimo, así como de su esposa, quien estaba embarazada de cuatro meses, acompañaron el cortejo fúnebre con dirección al panteón Jardines del Tiempo, en Los Cipreses, en Ex Hacienda Las Ánimas, en Naucalpan.

Las tres carrozas fúnebres se trasladaron de Tlalnepantla a Naucalpan, subiendo por caminos sinuosos hasta llegar al panteón Los Cipreses, que pertenece a una empresa privada de servicios funerarios.

Junto con la familia fue asesinada Aleyda Romero, quien realizaba labores domésticas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sus restos fueron velados por familiares y amigos en la comunidad de San Martín Cuautlalpan, municipio de Chalco, a lo largo del jueves.

Este 4 de septiembre, después de las 15:00 horas, el féretro fue llevado en caravana a un panteón municipal, donde fue sepultada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que las primeras investigaciones sobre el caso de Jonathan Meléndez, tecladista de la banda Camilo Séptimo, establecen que Diego Sebastián N y Gerardo N suponían que contaba con una cantidad de dinero millonaria en "criptomonedas" y esperaba encontrarla en el departamento, lo que refirieron como "una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins".