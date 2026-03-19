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Sheinbaum acuerda con Alemania estrechar relaciones comerciales

Tras operativo en Jalisco, Sheinbaum y Steinmeier confirmaron la seguridad para visitantes y empresarios alemanes.

Por El Universal

Marzo 19, 2026 05:19 p.m.
A
Sheinbaum acuerda con Alemania estrechar relaciones comerciales

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania, acordaron estrechar las relaciones comerciales, además que el alemán reconoció el entorno favorable de nuestro país para las inversiones.

Acuerdo para fortalecer comercio bilateral

En conferencia de prensa en la zona arqueológica de San Miguelito, después de un encuentro privado, Sheinbaum y Frank-Walter Steinmeier señalaron el actual orden mundial, en medio del conflicto en Medio Oriente, la guerra Rusia-Ucrania y la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense.

"Queremos seguir profundizando las estrechas relaciones comerciales con México", dijo el presidente de Alemania.

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"Hemos venido para quedarnos. Las empresas alemanas invierten en México porque es un entorno donde están a gusto trabajando, porque si no, no se podrían explicar los resultados", agregó.

Presencia e inversiones alemanas en México

Indicó que las inversiones de las más de dos mil empresas alemanas en México no son un compromiso a corto plazo a largo. Nuestro país, resaltó, es el primer socio comercial para Alemania en América Latina, además que comparten valores.

Ambos mandatarios resaltaron el Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea, próximo a renovarse en mayo próximo.

El alemán reconoció a la Presidenta por su papel ante los aranceles impuestos por Donald Trump y reconoció la revisión que se está haciendo del T-MEC.

Por su lado, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se tiene una nueva oportunidad con la actualización del Tratado con la Unión Europea, que abrirá grandes oportunidades para el comercio y el acuerdo económico entre Alemania y México.

Destacó la Mandataria federal la presencia de más de 2 mil empresas alemanas en México que tienen interés en seguir invirtiendo en nuestro país.

"Acordamos en seguir trabajando profundamente para fortalecer las inversiones", dijo la Presidenta.

Añadió que coincidieron en la buena relación que tienen ambas naciones y sobre todo en fortalecer el multilateralismo y un orden internacional basado en la paz y el desarrollo.

Seguridad garantizada tras operativo en Jalisco

Tras el operativo en el que resultó abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho" en Jalisco, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó la seguridad de las personas asistentes de Alemania.

Frank-Walter Steinmeier confió en que México tiene garantizada la seguridad para los visitantes y jugadores de su país.

"La situación del país es en calma", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

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