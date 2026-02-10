Sheinbaum anuncia informe sobre desaparecidos en febrero

Durante su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum informó que en este mes se presentará un informe "para que se conozca realmente el número de personas desaparecidas"; la mandataria explicó que el gobierno federal se encuentra trabajando en fortalecer la alerta de desapariciones y dijo que la Plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) "tiene muchos problemas".

La presidenta aseguró que durante el mes de febrero se presentará un informe para conocer el número de personas desaparecidas "incluso desde el primer momento de su desaparición", contemplando datos como "cuántas de estas están vinculadas con la delincuencia organizada y cómo no tiene que ver los desaparecidos de antes, que eran desaparecidos políticos con el otro fenómeno vinculado con delincuencia organizada".

La mandataria señaló que se mostrarán "los números reales" y lo que hace el Gobierno Federal para apoyar a las familias.

La jefa del Ejecutivo aseguró que, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), su administración ha emprendido diversas acciones para apoyar a los colectivos de búsqueda y de madres buscadoras.

"Todo lo que ha adquirido la Comisión de Búsqueda Federal para poder hacer de mejor manera las búsquedas y realmente cuántas personas que se reportan desaparecidas en un periodo, son encontradas en otro periodo. Entonces, todo eso ya este mismo mes lo vamos a presentar", afirmó.

Sheinbaum indicó que terminar el proceso de revisión, búsqueda y de cumplimiento a la Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas "ha llevado su tiempo", luego de las reformas presentadas el año pasado.

Sin embargo, dijo que "ya estamos en condiciones de presentarlo este mismo mes para que la gente reconozca cuántas personas desaparecidas tienen carpeta de investigación", apuntando que esto "es muy importante porque la búsqueda se da principalmente por las fiscalías. ¿Cuántas no tienen carpeta de investigación? ¿Cuántos tienen un registro en la fiscalía que nunca se abrió una carpeta?".

Además, dijo que lo que se presentará serán las condiciones de los registros "¿Cuántos de los registros tienen información completa? ¿Cuántos de esos registros que tienen información completa tienen carpetas de investigación? ¿Y cuántos de esos registros ya se encontraron a las personas?", porque, mencionó, "en la plataforma no viene cuántas personas se han encontrado a partir del registro completo que viene ahí".

Sobre el informe "Violencia en México, 2015-2025: análisis de los datos y propuestas para la paz", presentado ayer por la organización México Evalúa, donde se documenta que en diez años, las personas desaparecidas y no localizadas registraron un incremento de 213%, al pasar de 4 mil 114 casos en 2015 a 12 mil 872 en 2025, la Mandataria señaló que los datos son de una plataforma "con muchos problemas".

"Es que ellos basan sus datos en la plataforma. Entonces, por eso les digo que esa plataforma (RNPDNO) tiene muchos problemas y obviamente nuestro objetivo no es ni esconder, ni cerrar, no. Queremos transparencia absoluta en todo esto, porque el fenómeno de la desaparición, a todos debe preocuparnos, pero hay que medir las cosas en su justo término", dijo.