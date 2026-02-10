logo pulso
Seguridad

A proceso, sujeto acusado por violación en Mexquitic

Por Redacción

Febrero 10, 2026 10:05 a.m.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, a través de la Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, obtuvo la vinculación a proceso de un imputado por su probable participación en un delito de violación agravada.

Fue en enero de 2026, cuando la víctima, una mujer se dirigía a su domicilio en la comunidad de Estanzuela, perteneciente al municipio de Mexquitic de Carmona, donde presuntamente fue interceptada y sometida en contra de su voluntad por el ahora imputado, consumándose el ilícito referido.

Alejandro "N" fue asegurado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) en calles de la Capital potosina, por medio de una orden de aprehensión promovida por agentes Fiscales.

Durante la audiencia correspondiente, el Juez de control resolvió vincular a proceso al señalado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, además de establecer un plazo de dos meses para la investigación complementaria, periodo en el que las partes continuarán con la integración de datos de prueba.

