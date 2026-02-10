Mantienen operativo en Industrias por obras en la 57
Hay presencia de oficiales en varios ejes y en Periférico
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó de dispositivo de vialidad por los trabajos de rehabilitación en lateral de Carretera 57.
Indicó a los automovilistas que encontrarán presencia de oficiales en:
- Av. Industrias y Periférico
- Av. Industrias y Eje 102
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
- Av. Industrias y Eje 106
- Av. Industrias y Eje 110
- Av. Industrias y Eje 114 (cierre de circulación)
Chocan carro y camión de personal en Av. Industrias
Tránsito Municipal de la capital tomó conocimiento del accidente
no te pierdas estas noticias
Mantienen operativo en Industrias por obras en la 57
Pulso Online
Hay presencia de oficiales en varios ejes y en Periférico
Caen dos con armas de fuego tras operativos de GCE
Redacción
Además, portaban 10 cartuchos útiles .223