Mantienen operativo en Industrias por obras en la 57

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó de dispositivo de vialidad por los trabajos de rehabilitación en lateral de Carretera 57.

Indicó a los automovilistas que encontrarán presencia de oficiales en:

- Av. Industrias y Periférico

- Av. Industrias y Eje 102

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

- Av. Industrias y Eje 106

- Av. Industrias y Eje 110

- Av. Industrias y Eje 114 (cierre de circulación)