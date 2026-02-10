logo pulso
Mantienen operativo en Industrias por obras en la 57

Hay presencia de oficiales en varios ejes y en Periférico

Por Pulso Online

Febrero 10, 2026 10:51 a.m.
A
Foto: SSPC capitalina

Foto: SSPC capitalina

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital informó de dispositivo de vialidad por los trabajos de rehabilitación en lateral de Carretera 57.

Indicó a los automovilistas que encontrarán presencia de oficiales en:

- Av. Industrias y Periférico

- Av. Industrias y Eje 102

- Av. Industrias y Eje 106

- Av. Industrias y Eje 110

- Av. Industrias y Eje 114 (cierre de circulación)

