Más de 500 mil alumnos en SLP seguirán con seguro médico en 2026
Ricardo Gallardo Cardona reporta 190 atenciones el año pasado; la mayoría por fracturas en actividades deportivas
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que inició la entrega de pólizas del seguro de gastos médicos para estudiantes de primaria y secundaria en San Luis Potosí, cobertura que se mantendrá durante 2026.
Detalló que más de 500 mil alumnos están asegurados y que, durante el año pasado, al menos 190 menores utilizaron el beneficio, principalmente por fracturas derivadas de actividades deportivas.
El mandatario señaló que los estudiantes son atendidos en hospitales particulares y destacó que la póliza contempla incluso casos excepcionales, como el pago de gastos funerarios en un fallecimiento ocurrido en Ciudad Valles.
