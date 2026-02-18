Más de 500 mil alumnos en SLP seguirán con seguro médico en 2026

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que inició la entrega de pólizas del seguro de gastos médicos para estudiantes de primaria y secundaria en San Luis Potosí, cobertura que se mantendrá durante 2026.

Detalló que más de 500 mil alumnos están asegurados y que, durante el año pasado, al menos 190 menores utilizaron el beneficio, principalmente por fracturas derivadas de actividades deportivas.

El mandatario señaló que los estudiantes son atendidos en hospitales particulares y destacó que la póliza contempla incluso casos excepcionales, como el pago de gastos funerarios en un fallecimiento ocurrido en Ciudad Valles.