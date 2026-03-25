Sheinbaum anuncia programa de salud mental para estudiantes

Luego del ataque armado perpetrado por un adolescente en la preparatoria Anton Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que quieren que este caso sea aislado por lo que impulsará un programa nacional de salud mental dirigido a estudiantes de secundaria y educación media superior.

La Presidenta calificó el caso como "muy doloroso" y señaló que la atención no debe limitarse únicamente a la sanción penal del responsable, sino abordar las causas sociales y psicológicas que enfrentan los jóvenes.

"El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos. No queremos que estas situaciones se repitan", expresó.

Agregó: "Y pues toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable. No queremos que estas situaciones (se repitan)".

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Sheinbaum adelantó que el gobierno federal ya trabaja en un programa integral de salud mental que inicialmente se aplica en tercer grado de secundaria en algunas regiones y que ahora será ampliado a nivel nacional, incluyendo también el nivel medio superior.

Explicó que la estrategia contempla capacitación para docentes, contratación de personal especializado y la elaboración de guías dirigidas a maestros, estudiantes y padres de familia.

"El programa incluye capacitación a maestras y maestros, guías para estudiantes y para madres y padres de familia, además de atención especializada", detalló.

La Presidenta indicó que la iniciativa estará vinculada con la Línea de la Vida y buscará fortalecer la comunicación, la prevención y la atención emocional entre adolescentes y sus familias.

Cuestionada sobre la posibilidad de modificar el marco legal para que menores que cometan homicidios sean juzgados como adultos, la mandataria aclaró que no ha propuesto una reforma específica, aunque consideró necesario abrir el debate público.

"No lo propuse, dije que es algo que se tiene que discutir en nuestro país y abrir el debate", señaló.

De acuerdo con la fiscalía estatal, el adolescente ingresó al plantel con un rifle tipo AR-15 y realizó al menos 14 disparos contra dos docentes, quienes perdieron la vida. El menor fue detenido tras el ataque.

Las autoridades informaron que horas antes el joven había publicado videos en redes sociales mostrando el arma utilizada.

Sheinbaum añadió que el gobierno federal analizará posibles similitudes entre este caso y otros episodios de violencia escolar registrados recientemente en el país, como el ocurrido en el CCH Sur, con el fin de identificar factores sociales o psicológicos comunes.