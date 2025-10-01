Sheinbaum celebra discurso de paz en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un plan de paz para Medio Oriente con el que se buscaría poner fin a la guerra en Gaza, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó postura y destacó la importancia de que ya exista un discurso en favor de la paz, aunque advirtió que primero deben ser escuchadas las partes afectadas por el conflicto.

"Primero tiene que contestar con los agraviados, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos principios constitucionales que tienen que ver con la autodeterminación de los pueblos. Y lo que buscamos siempre es la paz", expresó la mandataria durante su conferencia de prensa.

Sheinbaum señaló que es fundamental que cualquier iniciativa internacional tome en cuenta a quienes han sufrido directamente las consecuencias de la guerra.

En su mensaje, también hizo referencia a la llegada de una flota con ayuda humanitaria a la región, y subrayó la necesidad de que se permita su libre acceso.

"Esperemos que esta flota, que está llegando, pueda llegar de manera libre, porque lo que entrega, pues, es ayuda humanitaria", apuntó.

No obstante, la presidenta resaltó como positivo que el tema de la paz esté en la agenda global.

"Vamos a esperar ahora... qué bueno que ya se habla de paz, eso sí, eso siempre hay que celebrarlo", concluyó.