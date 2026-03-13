Sheinbaum celebra inicio de conversaciones entre Cuba y EU

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- Al manifestar que "es indispensable que haya diálogo", la presidenta

celebró el anuncio que hizo su homólogo de Cuba,

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, quien anunció que funcionarios cubanos han sostenido recientemente "conversaciones" con representantes de Estados Unidos.A pregunta expresa enen, la jefa del Ejecutivo federal señaló que México seguirá apoyando por todas las vías al pueblo cubano, por un asunto no solamente de, sino también, indicó, porque la Constitución establece lay la ayuda solidaria y la búsqueda de la paz."Qué bueno. Siempre México va a, ely en particular frente a esta injusticia que se ha cometido desde hace muchos años al, del bloqueo que ha generado diversas problemáticas, pues es indispensable que haya este diálogo."México va a seguir apoyando por todas las vías al pueblo cubano, por un asunto no solamente de, sino también, porque nuestra Constitución establece lay la ayuda solidaria y la búsqueda de la paz".La presidentadestacó las palabras que hizo el mandatario cubano quien agradeció laque ha estado enviando México tanto desde la sociedad civil como del propio gobierno federal.La Mandataria federal rechazó que el gobierno de Cuba esté vendiendo estacomo algunos medios han difundido"Tenemos muchasdel, de los habitantes de la, que está llegando de manera directa a sus casas".Señaló que el gobierno de México ha ayudado a promover el diálogo con lascon las