Sheinbaum confía en modificación de la reforma a la Ley de Amparo
La Presidenta confía en que se modifique la reforma a la Ley de Amparo para mejorar la eficiencia judicial.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confió en que la Cámara de Diputados modifique la reforma a la Ley de Amparo, tras haber sido turnada por el Senado.
En su conferencia mañanera de ese martes 7 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo insistió en que la Ley de Amparo ayuda a hacer más expedito todo.
"Nosotros seguimos manteniendo que ese transitorio tiene que modificarse porque no se explica bien", declaró la Presidenta al referir que Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de Presidencia, presentó una propuesta de redacción que "salva cualquier problema que tuviera que ver con la retroactividad".
"Ya dependerá de la Cámara de Diputados. Si la Cámara de Diputados decide modificar el transitorio o alguna otra modificación, tendrá que regresar al Senado para una siguiente aprobación, una vez que la Cámara de Diputados lo modifica", declaró.
"Lo que se está planteando es que no se lleven 15 años los casos en un amparo", comentó.
