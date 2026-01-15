logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OPTIMISTAS!

Fotogalería

¡OPTIMISTAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum confía en que el papa León XIV visite México este 2026

El gobierno mexicano busca concretar la llegada del pontífice León XIV a México

Por El Universal

Enero 15, 2026 03:48 p.m.
A
Sheinbaum confía en que el papa León XIV visite México este 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 15 (EL UNIVERSAL).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que su gobierno está realizado gestiones diplomáticas para acordar la fecha de la posible visita del papa León XIV a México durante este año.

En conferencia, la Mandataria informó que instruyó a la Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, a establecer contacto con el nuncio apostólico, quien funge como el enlace formal entre el Estado mexicano y el Vaticano, con el objetivo de avanzar en la definición de los detalles de la visita.

"Ya está la idea de que sí va a venir. No hemos recibido algo formal, pero vamos a buscar al nuncio para saber cuál es la fecha y cuál es su interés", señaló Sheinbaum, al recordar que la invitación oficial al Papa fue realizada el pasado 12 de diciembre.

La presidenta destacó que la eventual visita del pontífice sería de gran relevancia para el país, al tiempo que subrayó que, si bien México es un Estado laico, ello no impide el reconocimiento del papel del Papa como jefe de Estado del Vaticano y como líder religioso de millones de personas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"El Estado mexicano es un Estado laico, pero eso no quiere decir que no reconozcamos que la gran mayoría del pueblo de México es un pueblo católico", expresó.

Sheinbaum resaltó además la coincidencia de su gobierno con las posturas del Papa León XIV en temas como la pacificación del mundo, la migración y una visión humanista del futuro, tanto de México como a nivel global.

Indicó que, en caso de concretarse la visita, el pontífice también establecerá sus propios acuerdos y actividades con la Iglesia católica en el país, mientras que el gobierno mexicano continuará a la espera de una confirmación oficial.

"Esperamos recibirlo este año. Yo creo que es muy bueno que venga", afirmó la Mandataria, quien reiteró que las autoridades federales continúan en diálogo para que la visita se lleve a cabo en los próximos meses.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum confía en que el papa León XIV visite México este 2026
Sheinbaum confía en que el papa León XIV visite México este 2026

Sheinbaum confía en que el papa León XIV visite México este 2026

SLP

El Universal

El gobierno mexicano busca concretar la llegada del pontífice León XIV a México

Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí
Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí

Autonomía no se hereda, se ejerce y defiende: Leonardo Lomelí

SLP

El Universal

Conferencia en la UASLP sobre la autonomía universitaria y su impacto en la formación académica

Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo
Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo

Detenido por el caso Manzo fue colaborador de Ildefonso Guajardo

SLP

SinEmbargo.mx

Fue vinculado a proceso por presuntamente dar la agenda de actividades del alcalde de Uruapan a cambio de droga

Que no haya excesos, pide Sheinbaum a funcionarios
Que no haya excesos, pide Sheinbaum a funcionarios

"Que no haya excesos", pide Sheinbaum a funcionarios

SLP

El Universal

Sheinbaum solicita a los representantes gubernamentales evitar excesos y mal uso de recursos en la Fitur.