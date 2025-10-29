Sheinbaum confía en un panorama económico positivo para México

logo pulso
HR Ratings mejora la perspectiva económica de México, reflejando un panorama más estable

Por El Universal

Octubre 29, 2025 12:34 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, pese a la incertidumbre por la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, este año se cerrará con número positivo y confió que el próximo año le irá todavía mejor al país, por lo que "hay muy buen panorama para México".

Esto, luego que la calificadora HR Ratings ratificó la nota soberana de largo plazo de México en HR BBB+ (G) y mejoró su perspectiva de negativa a estable, decisión sustentada en una trayectoria reciente de consolidación fiscal mejor a la prevista y en un menor nivel de deuda respecto de lo estimado a finales de 2024.

"Sí, va a ir cada vez mejor, estamos bien, nos está yendo bien dentro de las circunstancias internacionales. A todos los países, pues le ha afectado los aranceles y particularmente a México por la integración económica que se ha desarrollado entre México y los Estados Unidos, y pues esta incertidumbre que se puede generar a partir de que, pues este año ha habido distintos anuncios.

"Pero yo soy muy optimista; este aumento en el empleo es muy importante. Vamos a cerrar con números positivos y el año que entra nos ven mejor todavía", dijo.

"¿Hay un buen panorama para México?", se le preguntó.

"Sí, muy bueno, muy bueno", respondió en Palacio Nacional.

