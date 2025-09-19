logo pulso
Sheinbaum critica propaganda política por amparos a Andy y Bobby López Beltrán

Sheinbaum Pardo advierte sobre la obsesión con AMLO y menciona la posible investigación a los hijos del expresidente.

Por El Universal

Septiembre 19, 2025 11:59 a.m.
A
Sheinbaum critica propaganda política por amparos a Andy y Bobby López Beltrán

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó "propaganda política" por los amparos presentados a nombre de Andrés "Andy" y Gonzalo "Bobby" López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ante el caso de huachicol fiscal.

En su conferencia mañanera de este viernes 19 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo se lanzó contra medios de comunicación y periodistas, como Carlos Loret de Mola y Ciro Gómez Leyva, por haber informado del tema.

"Es propaganda política, no es información", dijo la titular del Ejecutivo federal.

¿Y por qué se va a investigar a los hijos del expresidente, cuál es la razón?", cuestionó.

"¿Qué objetivo tiene? Propaganda política (...) calumniar", insistió.

Aseguró que hay quienes "siguen obsesionados" con el expresidente López Obrador: "No acaban de entender que México ya cambió".

También advirtió con hablar de "la historia " del diputado panista Federico Döring, quien denunció a "Andy"

