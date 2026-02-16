logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Fotogalería

Especial | La esquina que florece: Leonardo Galicia "El Rosas"

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Sheinbaum defiende a Salma Hayek tras encuentro en Palacio Nacional

Hayek valoró los incentivos para el cine mexicano presentados en Palacio Nacional.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 01:55 p.m.
A
Sheinbaum defiende a Salma Hayek tras encuentro en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La presidenta

Claudia Sheinbaum Pardo
defendió a la actriz y productora Salma Hayek

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, quien el domingo asistió a un encuentro en Palacio Nacional, donde se presentaron los incentivos para el cine mexicano.
"Quizá lo que no teníamos era esta presidenta", expresó la protagonista de "El Callejón de los Milagros".
En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero, Sheinbaum Pardo declaró que Hayek reconoció "el esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno", más allá de una identificación con el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.
"Ayer, creo que más allá de la 4T, fue una manifestación de defensa de México, creo que eso es muy, muy importante, y del trabajo de los artistas mexicanos", expresó.
"Hay quien no soporta que se hable bien de la Presidenta o que se hable bien de México", añadió.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sheinbaum defiende a Salma Hayek tras encuentro en Palacio Nacional
Sheinbaum defiende a Salma Hayek tras encuentro en Palacio Nacional

Sheinbaum defiende a Salma Hayek tras encuentro en Palacio Nacional

SLP

El Universal

Hayek valoró los incentivos para el cine mexicano presentados en Palacio Nacional.

IMSS y STPS reciben quejas por condiciones laborales
IMSS y STPS reciben quejas por condiciones laborales

IMSS y STPS reciben quejas por condiciones laborales

SLP

El Universal

Trabajadores denuncian traslado forzado a oficinas de la Fiscalía sin seguro social.

Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad
Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad

Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum descartó fisuras internas en la 4T tras reportes de división en Morena a seis meses de elecciones.

No he leído y no leeré el libro de Julio Scherer: Sheinbaum
No he leído y no leeré el libro de Julio Scherer: Sheinbaum

No he leído y no leeré el libro de Julio Scherer: Sheinbaum

SLP

El Universal

La mandataria afirmó que en México hay libertad de expresión y apertura al debate sobre el libro publicado por Scherer.