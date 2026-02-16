Sheinbaum defiende a Salma Hayek tras encuentro en Palacio Nacional
Hayek valoró los incentivos para el cine mexicano presentados en Palacio Nacional.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- La presidentaClaudia Sheinbaum Pardo defendió a la actriz y productora Salma Hayek
, quien el domingo asistió a un encuentro en Palacio Nacional, donde se presentaron los incentivos para el cine mexicano.
"Quizá lo que no teníamos era esta presidenta", expresó la protagonista de "El Callejón de los Milagros".
En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero, Sheinbaum Pardo declaró que Hayek reconoció "el esfuerzo que estamos haciendo en el gobierno", más allá de una identificación con el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación.
"Ayer, creo que más allá de la 4T, fue una manifestación de defensa de México, creo que eso es muy, muy importante, y del trabajo de los artistas mexicanos", expresó.
"Hay quien no soporta que se hable bien de la Presidenta o que se hable bien de México", añadió.
