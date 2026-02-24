Sheinbaum defiende su reforma electoral tras aplazar entrega

"Nosotros queremos una propuesta que tiene que ver con principios que siempre hemos defendido", dijo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo después de haber retrasado un día la presentación de la reforma electoral.

En su conferencia mañanera de este martes 24 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que "no busca el partido de Estado" y pidió al Partido Verde y al Partido del Trabajo considerar el proyecto.

Indicó que, aunque no se llegue a un consenso con los partidos aliados, de todas formas se presentará y corresponderá al Congreso aprobarla o no.

"Lo que les planteé a los partidos que me llevaron al gobierno, Morena, los que me postularon, el PT y el Verde, pues es: 'esta es la propuesta, considérenla'. Entonces dijeron, 'bueno, vamos a considerar'. Entonces, pues esperamos, y para nosotros ya está la propuesta y eso es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente, porque no se trata de ´bueno, a ver, quítale aquí, ponle aquí, a ver qué es y que todo quede igual´. ¡Pues no! Entonces, una propuesta que reconoce la diversidad política de México no busca el partido de Estado como andan queriendo decir".

"Reconoce la diversidad política de México, pero busca, pues, también responder a la demanda de la gente. Entonces, de eso se trata la reforma electoral, y ellos plantearon: ´bueno, vamos todavía pensarlo un día más´, pero de todas maneras, si no la presentamos, ya dependerá del Congreso si la aprueba o no la aprueba", dijo la titular del Ejecutivo federal.

"Lo que llamamos la representación proporcional existe, solo que de manera diferente. Quien quiere el voto popular todavía tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto; quien quiere ser representante popular tiene que ir a buscar el voto popular, no puede ser a partir de listas partidarias; ese es el planteamiento que estamos haciendo. ¿Cómo? Pues ya lo presentamos mañana", añadió.

Reiteró que se busca la disminución de los costos de las elecciones y de los partidos, e incluso de los congresos, porque hay algunos legisladores locales que ganan más que la Presidenta. Democracia participativa y mayor fiscalización, mencionó.

Señaló la mandataria federal que hay municipios que tienen 35 regidores con repartición de recursos públicos: "Entonces se trata de reducir no solo el costo de la elección".