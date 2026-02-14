Sheinbaum envía mensaje por Día del Amor y la Amistad

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este 14 de febrero un mensaje con motivo del Día del Amor y la Amistad, en el que hizo un llamado a privilegiar el afecto y la unidad frente a la confrontación.

A través de sus redes sociales, la mandataria escribió: "Feliz día del amor y la amistad a todas y todos".

Agregó: "El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias".

Feliz día del amor y la amistad a todas y todos. El amor vence al odio, al miedo y hasta las calumnias. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 14, 2026