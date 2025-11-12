FESTIVAL DE MÚSICA “ALEGRÍA QUE SE ESCUCHA”

Del 18 al 22 de noviembre se llevará a cabo el XII Festival de Música de San Luis Potosí, una iniciativa de la Asociación de Difusión Artística y Cultural El Gran Tunal, que busca celebrar el Día del Músico con una programación diversa que abarca distintos géneros y estilos.

El festival se desarrollará en distintos recintos de la capital potosina, con entrada libre en todos los conciertos.

La inauguración será el lunes 18 de noviembre en el Santuario del Señor de Burgos del Saucito, con la presentación del Dúo de Marimba Perpetua.

Al día siguiente, el martes 19, el músico Diego Pardo ofrecerá un tributo a Sarah Brightman en el Auditorio del Instituto Educativo y Cultural Sección 26.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El miércoles 20, la Orquesta Filarmónica Ernesto Báez, agrupación perteneciente a El Gran Tunal, interpretará obras clásicas en la Escuela Primaria Benito Juárez. Esta orquesta, integrada por jóvenes intérpretes, busca servir como espacio alternativo para la práctica musical y la difusión del repertorio sinfónico entre nuevos públicos.

Las actividades continuarán el jueves 21 de noviembre con una tarde de rock en el Jardín de San Juan de Dios, a partir de las 17:00 horas. En esta jornada participarán las agrupaciones Instante Eterno, Ramé y Ligna Bellum, representantes de la nueva escena musical potosina. El programa reunirá propuestas que exploran distintos estilos dentro del ámbito alternativo y que reflejan la diversidad creativa de los músicos locales.

El festival concluirá el viernes 22 de noviembre, día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, con la presentación del barítono Francois G. Martínez y músicos invitados en el Templo de San Juan de Dios.

Este encuentro, que nació en 2014 como una alternativa para mantener viva esta conmemoración, se ha consolidado como un espacio para promover el talento local y la creación independiente.

Bajo el lema “Alegría que se escucha”, esta edición pretende mantener el compromiso del festival con la promoción del arte sonoro en San Luis Potosí, impulsando espacios abiertos donde la música se comparte como expresión colectiva y comunitaria.