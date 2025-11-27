Sheinbaum habla en mañanera sobre el caso de Raúl Rocha

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 27 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Raúl Rocha, copropietario de la franquicia Miss Universo en México, de presuntamente encabezar una organización criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que se trata de un caso bajo investigación y que únicamente la fiscalía debe informar sobre los avances.

La mandataria federal evitó ofrecer detalles adicionales y recordó que el proceso está en manos de una institución autónoma. Subrayó que el gobierno debe actuar con responsabilidad mientras la autoridad ministerial realiza las investigaciones correspondientes.

"Lo dije ayer, si hay investigación, todo lo que tiene que ver con esta persona, pues tiene que informarlo la Fiscalía General de la República", señaló.

Sheinbaum destacó que el gabinete de Seguridad podría compartir información, pero reiteró que la conducción de la indagatoria no corresponde al Ejecutivo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"El gabinete de Seguridad también, si tiene más información, la puede dar. Son procesos de investigación, entonces tenemos que ser muy responsables", expresó.

La Presidenta insistió en que cualquier dato sobre posibles carpetas de investigación, órdenes de aprehensión o acusaciones formales deberá ser confirmado exclusivamente por la fiscalía.

"Que sea la propia institución: la fiscalía tiene autonomía, que dé la información si es que hay investigación y si hay carpeta de investigación, si se ha solicitado orden de aprehensión o no".

Ayer, la FGR acusó a Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, de dirigir una organización criminal dedicada al narcotráfico, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con la causa penal, esta organización criminal estaba integrada por 13 personas, quienes tenían el apoyo de funcionarios y excolaboradores de la FGR.

Rocha dirigía la organización e inyectaba capital para importar combustible de Guatemala y Estados Unidos, y además contaba con supuestos nexos con La Unión Tepito y el CJNG.