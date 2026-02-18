Sheinbaum habla sobre reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- "Vamos a

", expresó la presidenta

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

después de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados,, reconoció que no hay acuerdos con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde en laEn sude este miércoles 18 de febrero en, Sheinbaum Pardo pidió no adelantarse, de cara a lala próxima semana."¿Por qué mandar una, cuando no se tendrían los?", se le preguntó."Vamos aal día que, ahí ya platicamos de todo,", respondió.Monreal explicó que es muyque "por congruencia", laenvíe lacomo la planteó desde un principio, incluida la"Conociendo a la, que tiene la facultad dey que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considera conveniente, y nosotros tenemos que revisarla y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, peroen todo", declaró.