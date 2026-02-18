logo pulso
Sheinbaum habla sobre reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió prudencia ante la falta de consenso en la reforma electoral.

Por El Universal

Febrero 18, 2026 12:48 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- "Vamos a

", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


después de que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció que no hay acuerdos con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde en la reforma electoral.
En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo pidió no adelantarse, de cara a la presentación de la reforma la próxima semana.
"¿Por qué mandar una iniciativa de reforma constitucional, cuando no se tendrían los votos para aprobarla?", se le preguntó.
"Vamos a esperar al día que enviemos la reforma, ahí ya platicamos de todo, no nos adelantemos", respondió.
Monreal explicó que es muy probable que "por congruencia", la Presidenta envíe la reforma electoral como la planteó desde un principio, incluida la reducción de plurinominales.
"Conociendo a la Presidenta, que tiene la facultad de presentar iniciativas y que ella ha sido consecuente, pues probablemente presente una iniciativa que ella considera conveniente, y nosotros tenemos que revisarla y para mí será muy difícil buscar los acuerdos para la mayoría calificada, pero Morena la va a respaldar en todo", declaró.

