Sheinbaum minimiza alerta de EU en Tijuana
El Consulado de EU advierte sobre ataque a oficinas de PGJ en Tijuana
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo minimizó la alerta que hizo el Consulado de Estados Unidos en Tijuana a sus ciudadanos, por el ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia de Baja California en la zona de Playas de Tijuana.
En su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que ha incrementado el número de visitantes de Estados Unidos a México.
"Bueno, como siempre lo planteo: Cada vez se toma en cuenta menos a estas alertas. Lo decimos porque tenemos muchísimos visitantes estadounidenses y se ha incrementado en el país.
"Y nosotros trabajamos todos los días para la protección de la ciudadanía", declaró la Mandataria federal.
"Hemos recibido confirmación del reporte de un ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en la zona de Playas de Tijuana. Los informes iniciales indican que el ataque incluyó explosivos y se reportaron múltiples explosiones", indicó el Consulado estadounidense.
Pidió a sus ciudadanos evitar el área cercana a cualquier presencia policial en curso, monitorear los medios locales para obtener actualizaciones, e informar a familiares y amigos sobre su estado.
