Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Después de que EL UNIVERSAL publicó que

se encuentra "

" y "cuarteado" a seis meses de que inicie el proceso electoral de 2027, derivado de por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, la presidentadescartó "fisuras" en el movimiento.En sude este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, la presidentaacusó a integrantes de lade estar en contra de su administración y criticó a quienes asistieron a lapor ir a decir "barbaridades" en contra de"Ese grupo, que no tiene muchas posibilidades en, tienen, entonces compran, bots, para particularmente en la red X, ahora en TikTok hay mucho de esto, denostar, calumniar", dijo al defender la figura de la actriz, quien asistió el domingo a la presentación de los incentivos para el cine mexicano.Al asegurar quees el país más empoderado del mundo, laironizó que los "" han de tener un chat porque dicen lo mismo.