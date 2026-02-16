logo pulso
Nacional

Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad

Claudia Sheinbaum descartó fisuras internas en la 4T tras reportes de división en Morena a seis meses de elecciones.

Por El Universal

Febrero 16, 2026 01:38 p.m.
A
Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Después de que EL UNIVERSAL publicó que

Morena
se encuentra " dividido

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


" y "cuarteado" a seis meses de que inicie el proceso electoral de 2027, derivado de por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó "fisuras" en el movimiento.
En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a integrantes de la oposición de estar en contra de su administración y criticó a quienes asistieron a la Conferencia Política de Acción Conservadora por ir a decir "barbaridades" en contra de México.
"Ese grupo, que no tiene muchas posibilidades en México, tienen dinero, entonces compran robots, bots, para particularmente en la red X, ahora en TikTok hay mucho de esto, denostar, calumniar", dijo al defender la figura de la actriz Salma Hayek, quien asistió el domingo a la presentación de los incentivos para el cine mexicano.
Al asegurar que México es el país más empoderado del mundo, la Mandataria federal ironizó que los "comentócratas" han de tener un chat porque dicen lo mismo.

SLP

El Universal

Claudia Sheinbaum descartó fisuras internas en la 4T tras reportes de división en Morena a seis meses de elecciones.

SLP

El Universal

La mandataria afirmó que en México hay libertad de expresión y apertura al debate sobre el libro publicado por Scherer.

SLP

El Universal

La ex primera dama reside en Reino Unido con asilo político y no será extraditada a México.

SLP

El Universal

Los cambios podrían no estar listos para el simulacro del 18 de febrero, pero se implementarán en los próximos meses.