Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad
Claudia Sheinbaum descartó fisuras internas en la 4T tras reportes de división en Morena a seis meses de elecciones.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Después de que EL UNIVERSAL publicó queMorena se encuentra " dividido
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
" y "cuarteado" a seis meses de que inicie el proceso electoral de 2027, derivado de por lo menos 10 fisuras entre los propios integrantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó "fisuras" en el movimiento.
En su conferencia mañanera de este lunes 16 de febrero en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo acusó a integrantes de la oposición de estar en contra de su administración y criticó a quienes asistieron a la Conferencia Política de Acción Conservadora por ir a decir "barbaridades" en contra de México.
"Ese grupo, que no tiene muchas posibilidades en México, tienen dinero, entonces compran robots, bots, para particularmente en la red X, ahora en TikTok hay mucho de esto, denostar, calumniar", dijo al defender la figura de la actriz Salma Hayek, quien asistió el domingo a la presentación de los incentivos para el cine mexicano.
Al asegurar que México es el país más empoderado del mundo, la Mandataria federal ironizó que los "comentócratas" han de tener un chat porque dicen lo mismo.
no te pierdas estas noticias
Sheinbaum niega fisuras en la 4T y defiende unidad
SLP
El Universal
Claudia Sheinbaum descartó fisuras internas en la 4T tras reportes de división en Morena a seis meses de elecciones.
No he leído y no leeré el libro de Julio Scherer: Sheinbaum
SLP
El Universal
La mandataria afirmó que en México hay libertad de expresión y apertura al debate sobre el libro publicado por Scherer.
"Sí merezco abundancia": las libretas de Karime Macías
SLP
El Universal
La ex primera dama reside en Reino Unido con asilo político y no será extraditada a México.