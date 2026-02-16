Avanza dictamen de Fiscalía para Búsqueda de Personas

La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado aprobó el dictamen para crear la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, instancia destinada a atender los casos de desaparición en San Luis Potosí, por lo que ahora el proyecto quedará listo para ser presentado ante el Pleno.

La presidenta de dicha comisión, la diputada local del Partido del Trabajo, Leticia Vázquez Hernández, informó que, tras esta aprobación, buscará dialogar con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) para que la iniciativa pueda discutirse lo antes posible por el total de las y los legisladores.

Explicó que la reforma se venía trabajando desde el año pasado, pero su avance se detuvo debido a la falta de recursos económicos, situación que se resolvió con la autorización presupuestal aprobada en diciembre pasado.

Señaló que el proyecto fue construido mediante mesas de trabajo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como con colectivos de familiares de personas desaparecidas, particularmente el colectivo Voz y Dignidad, a fin de garantizar que la nueva institución cumpla con la legislación nacional en la materia.

La legisladora detalló que se contempla un presupuesto inicial de cuatro millones de pesos para comenzar con la implementación, además de partidas adicionales que se asignarán de manera progresiva a lo largo del año.

Respecto a su operación, indicó que la integración del personal corresponderá a la Fiscalía General del Estado, la cual deberá conformar unidades especializadas, contar con peritos y disponer de personal capacitado para atender de manera integral la búsqueda de personas.

Añadió que los colectivos han insistido en que se trate de una fiscalía con estructura y facultades plenas, y no solo de una unidad administrativa, por lo que confían en que, una vez aprobada por el Pleno, pueda entrar en funciones durante el presente año.