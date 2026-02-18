Sheinbaum pide humildad a Morena tras polémicas por lujos
Sheinbaum destacó la importancia de la solidaridad y el pensamiento no material en Morena.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Como ya lo ha hecho anteriormente, la presidentaClaudia Sheinbaum Pardo hizo otro llamado a Morena
y al movimiento de la autollamada Cuarta Transformación a "la humildad", luego de que se exhibiera una lujosa celebración de Natalia Suárez, delegada del Bienestar en Puebla, y un lujoso atuendo del diputado Ignacio Mier Bañuelos.
En su conferencia mañanera de este miércoles 18 de febrero en Palacio Nacional, reiteró que no debe haber desvío de recursos.
"Ya hablándose de recursos propios, porque también hay que ponerlo todo en su lugar, pues es importante la humildad, siempre evitar (los escándalos) y, sobre todo, no es necesario lo material. Eso es para nuestro movimiento y para el pueblo de México. Hay una parte que es muy muy trascendente y que es especial de México, que es el pensamiento y lo no material, lo que tiene que ver con la solidaridad [...].
"Y no el despilfarro, el consumismo, pero bueno, cada quien decide cómo utiliza sus recursos. Mi opinión personal es que no hay que ser ostentosos, aunque se tengan recursos", expresó.
