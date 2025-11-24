logo pulso
Nacional

Sheinbaum reacciona a amenaza de presidente peruano

Advirtió que se violarían todas las leyes internacionales

Por El Universal

Noviembre 24, 2025 09:49 a.m.
A
Claudia Sheinbaum / El Universal

Claudia Sheinbaum / El Universal

Ante la amenaza del presidente de Perú, José Jerí, de allanar la embajada mexicana en ese país en donde se encuentra refugiada la exprimera ministra, Betssy Chávez, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que de hacerlo ser violarían todas las leyes internacionales.

"Violaría todas las leyes internacionales [...] Una intervención en la embajada, pues estaría fuera de toda norma", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que el asilo del gobierno mexicano a la exprimera ministra, Betssy Chávez, está dentro del derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos, por lo que, advirtió que la violación a este, sería "muy grave".

Indicó que se puede tener diferencias, pero siempre destacó que se tiene que apostar al diálogo.

"¿Está México preparado algo así? ¿Lo consideran dentro del atlas de riesgos que exista sobre eso?", se le insistió.

"El asunto de si se comete una irregularidad internacional, una violación a la soberanía. Entonces, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. No tiene... ¿qué ocurrió en el Ecuador violando todas las leyes internacionales?

"El derecho de asilo de esta mujer es el derecho de asilo reconocido por las leyes internacionales de derechos humanos. Es un derecho de asilo dentro del marco de las relaciones internacionales y sus leyes, y la vulneración sería muy grave. Entonces el diálogo siempre es lo mejor, siempre se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada, pues estaría fuera de toda norma", respondió.

