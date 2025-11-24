Sheinbaum pide rechazar la injerencia extranjera

Veracruz, Ver.- Al señalar que no triunfa quien busca el apoyo extranjero cuando no tiene respaldo interno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a los mexicanos a defender de manera constante la independencia, la soberanía y lucha por la justicia en el país.

Al encabezar en el puerto de Veracruz la conmemoración del Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en el mar, acompañada del secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, la Mandataria federal advirtió que la historia del país demuestra que jamás han triunfado los proyectos que buscan apoyarse en la fuerza, la violencia o el respaldo extranjero para imponerse.

“Nuestra historia demuestra que la lucha por la soberanía, la independencia, la justicia y la igualdad es permanente, no terminan nunca. Es así que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión, o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo. No triunfa el uso de la fuerza para acabar con la razón, tampoco triunfa quien defiende los viejos privilegios frente a la transformación; no triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno”.

Sin mencionar actores específicos, pidió mantenerse alerta ante cualquier intento de intervención impulsada desde fuera del país con apoyo interno.

“Las naciones del mundo miran a México con esperanza y admiración, porque aquí la patria se defiende con amor, y cuando el amor por el pueblo, el amor por la patria y la razón se unen, el odio y el llamado al injerencismo se debilitan”, dijo.