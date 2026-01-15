Sheinbaum desaira propuestas de reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que las propuestas sobre la reforma electoral del empresario Claudio X. González y del exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, son malas.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que "se ha escuchado a todos", pero descartó reunirse con la oposición ante sus propuestas.

"Leí la propuesta que presentó Claudio X. González, bastante mala por cierto. Leí la propuesta que presentó Lorenzo Córdova, leí la propuesta que presentó el INE, aunque es larguísima, la verdad todavía no acabo esa. Tienen algo ahí interesante, le propusieron a Pablo (Gómez) que se llevará la elección de jueces para el 28, no el 27 para que no quede todo junto, el INE propuso eso, entonces hay que considerarlo eso", declaró.

"Tampoco está muy buena", expresó sobre la propuesta de Córdova. "Es que ellos tienen una idea del Instituto Electoral, yo considero que debe ser un organismo autónomo, pero es el organizador de las elecciones o de las consultas, no es más allá de eso", comentó.

Al insistir en que hay confianza para que a más tardar la segunda semana de febrero se tenga la propuesta, la Mandataria federal dijo que el Congreso será quien la tenga que discutir e incluso hacer más foros.

"El Congreso, ahí está la representación del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano, para poderlo discutir", señaló.

"¿Tiene planteado usted reunirse pronto con la oposición, algunos líderes de la oposición?", se le preguntó.

"No, no tengo pensado reunirme con ellos", respondió al insistir en que la propuesta de reforma electoral es para fortalecer la democracia.

"Nadie va a poder decir en esa propuesta que estamos hacia un autoritarismo, nadie va a poder decir eso, es una propuesta que fortalece la democracia y estará a debate en el Congreso", indicó.

También criticó los recursos del INE y cuestionó si los sueldos de los consejeros y las consejeras siguen siendo mayores a los de ella como Presidenta.

Cuestionada si Adán Augusto López es confiable para negociar, la Presidenta señaló que el coordinador de Morena en el Senado fue electo por sus compañeros de bancada.

"Lo eligió los propios senadores de Morena, es el coordinador parlamentario de Morena en el Senado y él en el Senado negocio, igual que Ricardo (Monreal) en la Cámara de Diputados. Igual que lo hace Anaya para el PAN, que por cierto estuvo seis años fuera y regresó con fuero [...]", dijo.

"Todavía no tenemos la propuesta", dice Sheinbaum

Tras la reunión de este miércoles con los coordinadores parlamentarios de Morena y la Comisión Presidencial, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que "todavía no tenemos la propuesta" para la reforma electoral, pero aseveró que es para fortalecer la democracia.

En su conferencia mañanera de este jueves 15 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que no se le quita autonomía al Instituto Nacional Electoral (INE).

"Ni se le quita autonomía al INE", indicó Sheinbaum Pardo. "Es una propuesta que le va a gustar a todos", declaró.

Además, la titular del Ejecutivo federal ironizó que le pusieron "Ley Maduro" e incluso dicen que hay autoritarismo ante la propuesta.

Vamos a consolidarla para que ayude a fortalecer la democracia, expresó al mencionar que se está definiendo si entra en vigor en 2027 y la propuesta podría quedar la primera semana de febrero.

Pluris deben elegirse de manera distinta: Sheinbaum

Señaló que debe haber la garantía de la representación de las minorías, la reducción de los gastos, porque las elecciones en México son de las más caras y que los plurinominales deben elegirse de una manera distinta, sin una lista de la cúpula de los partidos.

Además, mayor participación de la ciudadanía en las decisiones del país: "Eso se llama democracia participativa". También la participación de los mexicanos en el exterior.

Mencionó que en el encuentro en Palacio Nacional se tocó el tema de los regidores en los municipios, porque no tiene caso que sean muchos.

Sobre el tema del desafuero, la Presidenta dijo que se está analizando el tema "hasta qué punto".