Sheinbaum reconoce a Gabinete de Seguridad por doble golpe al CJNG

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la detención de Audias "N", alias "El Jardinero", y César Alejandro "N", "El Güero Conta", identificados como presuntos integrantes de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y calificó los arrestos como "muy, muy relevantes" en el combate a la delincuencia organizada.

Durante su intervención, la Mandataria federal destacó que estas capturas reflejan la coordinación entre las distintas instituciones del Gabinete de Seguridad, así como avances en labores de inteligencia e investigación.

"Ayer hubo dos detenciones muy, muy relevantes y el gabinete de seguridad va a dar conferencia de prensa hoy (...) para dar toda la información relacionada con estas dos detenciones que son muy relevantes y que muestran primero la coordinación del gabinete de Seguridad Federal", señaló.

Sheinbaum Pardo subrayó que existe una articulación permanente entre dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y las áreas de seguridad pública, además de instancias de inteligencia.

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"Mucha coordinación entre Defensa, Marina, Seguridad y todas las instituciones (...) lo que tiene que ver con el avance de la inteligencia e investigación en el país, que es uno de nuestros ejes, y los resultados que se dan", afirmó.

La titular del Ejecutivo indicó que estas detenciones no sólo representan la captura de presuntos líderes criminales, sino también un impacto en las actividades ilícitas que afectaban a la población.

"No solamente es que se detenga a un personaje de la delincuencia organizada, un presunto delincuente mayor, sino lo que representaba esta persona en términos de extorsión, de robo y de tráfico de estupefacientes, pero para la gente lo que significaba en términos de extorsión y otros delitos", expresó.

- Gabinete de Seguridad detallará información

Asimismo, adelantó que el Gabinete de Seguridad detallará la información en una conferencia, con el objetivo de que la ciudadanía conozca los resultados y la forma en que operan las autoridades.

"Es muy relevante que conozca el pueblo de México cómo se coordina el gabinete de seguridad, porque saben que nos reunimos a las seis de la mañana todos los días (...) es un muy buen resultado del gabinete de seguridad", agregó.

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En otro momento, la presidenta hizo referencia a la cooperación internacional en materia de seguridad, particularmente con Estados Unidos, al señalar que puede existir intercambio de información, pero siempre bajo los términos establecidos y con respeto a la soberanía nacional.

"Puede haber información que proporcione alguna institución del gobierno de los Estados Unidos, pero tiene que ser en el marco del entendimiento que se tiene necesariamente y no de la operación en tierra con elementos de alguna de las agencias", puntualizó.