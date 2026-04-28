logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Fotogalería

ANDREA Y SOFÍA FELICES DE RECIBIR LA COMUNIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Trasladaron a "El Jardinero" a la FEMDO en CDMX

Exjefe de seguridad de "El Mencho" fue capturado en Nayarit tras despliegue con helicópteros y más de 500 elementos

Por El Universal

Abril 28, 2026 08:12 a.m.
A
Trasladaron a "El Jardinero" a la FEMDO en CDMX

Audias Flores Silva, "El Jardinero", jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México.

Además, se dieron a conocer imágenes de la llegada del avión de la Secretaría de Marina (Semar) al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

"El Jardinero", también conocido como "Comandante", "El Bravo 2", "Audi" o "Matajefes", se desempeñó como exjefe de seguridad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", quien fue líder del CJNG, abatido por personal del Ejército el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

En el operativo, que se efectuó en la comunidad El Mirador, Nayarit, se identificó que Flores Silva se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad integrado por alrededor de 30 camionetas y más de 60 hombres armados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ante esta situación, los uniformados implementaron un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, 400 navales en acciones de apoyo.

El Gabinete de Seguridad informó que, al arribar al área, y debido al despliegue de los integrantes de la Semar, los escoltas de "El Comandante", se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar a Flores Silva cuando intentaba introducirse en un conducto de desagüe y se procedió a su arresto.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Trasladaron a "El Jardinero" a la FEMDO en CDMX
Trasladaron a "El Jardinero" a la FEMDO en CDMX

Trasladaron a "El Jardinero" a la FEMDO en CDMX

SLP

El Universal

Exjefe de seguridad de "El Mencho" fue capturado en Nayarit tras despliegue con helicópteros y más de 500 elementos

Alta demanda en Tren Felipe Ángeles
Alta demanda en Tren Felipe Ángeles

Alta demanda en Tren Felipe Ángeles

SLP

El Universal

"Pemex no puede con el fracking"
"Pemex no puede con el fracking"

"Pemex no puede con el fracking"

SLP

El Universal

La empresa carece de capacidad para ello, asegura ONG

Recorte en INE afecta a trabajadores
Recorte en INE afecta a trabajadores

Recorte en INE afecta a trabajadores

SLP

El Universal