Sheinbaum reprocha falta de cercanía a legisladores y funcionarios de Morena

La presidenta Claudia Sheinbaum llamó la atención públicamente a legisladores y funcionarios de Morena durante su visita a San Quintín, al reprocharles su falta de cercanía con la ciudadanía.

El momento quedó registrado en un video de aproximadamente 15 segundos, difundido ampliamente en redes sociales, en el que la mandataria federal se dirige a un grupo de políticos que se encontraban detrás de una valla metálica y les grita: "¡Todos ustedes: a trabajar más con la gente!".

Entre los funcionarios a quienes iba dirigido el reclamo se encontraban Armando Ayala Robles, senador de la República y exalcalde de Ensenada; Evelyn Sánchez, diputada local, así como Miriam Cano, presidenta municipal de San Quintín.

El episodio ocurrió el 31 de enero, en el marco de una gira presidencial, y evidenció el malestar de la titular del Ejecutivo federal ante lo que consideró una desconexión entre representantes populares y las demandas de la población, particularmente en una región con rezagos históricos.

El video generó reacciones divididas en plataformas digitales, donde algunos usuarios respaldaron el llamado de atención presidencial, mientras otros cuestionaron la forma y el contexto en que se realizó el reclamo público.